«Зенит» и ЦСКА впервые за 7 лет сыграли нулевую ничью в чемпионате России

«Зенит» и ЦСКА впервые за 7 лет сыграли нулевую ничью в РПЛ

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, но «Краснодару» еще предстоит своя игра 19-го тура. ЦСКА расположился на шестой строчке

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с ЦСКА в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике, купленный в конце января у «Ботафого» за сумму более €30 млн, не попал в заявку из-за небольшой травмы.

На 62-й минуте на замену вышел сербский полузащитник Саша Зделар, который 21 февраля перешел в «Зенит» из ЦСКА.

Последний раз ЦСКА и «Зенит» играли нулевую ничью в чемпионате России в апреле 2018 года.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» на одно очко меньше, команда свой матч 19-го тура проведет позднее 1 марта с самарскими «Крыльями Советов». ЦСКА с 32 очками расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» 8 марта в гостях сыграет с воронежским «Факелом», ЦСКА в тот же день примет подмосковные «Химки».