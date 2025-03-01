Луис Энрике не попал в заявку «Зенита» на матч РПЛ с ЦСКА из-за травмы

Звездный новичок «Зенита» не попал в заявку на матч с ЦСКА из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что Луис Энрике сможет сыграть в следующей встрече

Луис Энрике (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике не попал в заявку на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА из-за небольшой травмы. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

«Надеюсь, в следующем матче сможет помочь. У него микроповреждение. Сейчас начинает тренировки в общей группе. Думаю, в следующем матче должен быть готов», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — ЦСКА начнется в 16:30 мск.

Футболист сборной Бразилии Луис Энрике был куплен в конце января у «Ботафого» за сумму более €30 млн.