Звездный новичок «Зенита» не попал в заявку на матч с ЦСКА из-за травмы
Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике не попал в заявку на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА из-за небольшой травмы. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
«Надеюсь, в следующем матче сможет помочь. У него микроповреждение. Сейчас начинает тренировки в общей группе. Думаю, в следующем матче должен быть готов», — сказал Семак.
Матч «Зенит» — ЦСКА начнется в 16:30 мск.
Футболист сборной Бразилии Луис Энрике был куплен в конце января у «Ботафого» за сумму более €30 млн.
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