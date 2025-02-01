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Спорт ,  
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Промес заявил о желании вернуться в «Спартак»

Голландский нападающий с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ из-за рассмотрения дела об экстрадиции и сейчас выступает за «Юнайтед» из Дубая
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Выступающий за «Юнайтед» из Дубая в чемпионате ОАЭ голландский форвард Квинси Промес заявил «Матч ТВ», что очень хочет вернуться в московский «Спартак».

«Не знаю, — ответил Промес на вопрос, когда отправится в «Спартак». — Но я очень хочу».

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Квинси Промес

Промес с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора — за нападение с ножом на кузена. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Летом у него завершился контракт со «Спартаком», 5 сентября Промес подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25.

Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Всего он забил за «красно-белых» 114 голов в 235 играх (шестой результат в истории клуба), а в 2017-м стал чемпионом России.

На счету форварда также 50 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.

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Квинси Промес

спортсмен, футболист
4 июня 1992 года


 

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