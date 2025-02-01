 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Спорт ,  
0 

Промес на глазах у руководства «Спартака» принес победу «Юнайтед» в ОАЭ

Промес на глазах у руководства «Спартака» забил победный гол в чемпионате ОАЭ
«Юнайтед», за который выступает голландский форвард, обыграл «Масфут» со счетом 1:0. Промес забил на 87-й минуте. Игру посетили спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао и генеральный директор московского клуба Олег Малышев
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: ФК «Юнайтед»)

Бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес, который выступает за «Юнайтед» из Дубая, забил победный гол в домашнем матче 15-го тура чемпионата ОАЭ против «Масфута».

Встреча завершилась со счетом 1:0, 33-летний Промес вышел в основном составе и отличился на 87-й минуте.

«Матч ТВ» сообщил, что эту встречу посетили спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао и генеральный директор московского клуба Олег Малышев.

Лучший бомбардир РПЛ заявил об отсутствии мыслей об уходе из «Спартака»
Спорт
Манфред Угальде

У Промеса прошлым летом завершился контракт со «Спартаком», футболист с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора — за нападение с ножом на кузена. В мае Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25. Его клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Квинси Промес ОАЭ ФК Спартак Москва Олег Малышев Франсис Кахигао
Квинси Промес фото

Квинси Промес

спортсмен, футболист
4 июня 1992 года


 

Материалы по теме
Гол Промеса помог «Юнайтед» разгромить соперника в чемпионате ОАЭ
Спорт
Промес поблагодарил «Спартак» за поздравления с днем рождения
Спорт
Промес впервые за месяц забил гол в матче за «Юнайтед» из Дубая
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Мужчина погиб из-за атаки БПЛА на гражданскую машину в Курской областиПолитика, 18:59
Маск назвал ультраправую АдГ единственной надеждой ГерманииПолитика, 18:56
Россиянка вышла в финал турнира WTA в Австрии, где сыграет с украинкойСпорт, 18:35
Неизвестные с мачете напали на супругов из Казани на ГоаОбщество, 18:31
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
Промес на глазах у руководства «Спартака» принес победу «Юнайтед» в ОАЭСпорт, 18:17
Глушаков покинул «Химки»Спорт, 18:09
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
На Украине неизвестный застрелил сотрудника полтавского ТЦК и скрылсяПолитика, 17:52
В Липецкой области упала ступень ракетыПолитика, 17:46
Ташкент отреагировал на видео с оскорблением узбеков от имени россиянинаПолитика, 17:45
Уроженка Москвы завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате ЕвропыСпорт, 17:21
WP сообщила о кризисе в Минобороны Украины из-за споров о закупкахПолитика, 17:14
Сийярто призвал серьезно отнестись к словам Трампа об Испании в БРИКСПолитика, 17:12
Тренер Шары Буллета предсказал жесткий бой подопечного в UFCСпорт, 16:58