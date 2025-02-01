Лучший бомбардир РПЛ заявил об отсутствии мыслей об уходе из «Спартака»
Нападающий «Спартак» Манфред Угальде не думает о возможном уходе из московского клуба. Об этом он заявил «РБ Спорт».
«Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу», — сказал Угальде.
В январе «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе к 22-летнему костариканцу со стороны ПСЖ. «Я ничего не слышал об этом», — заявил футболист.
Угальде в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.
«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).
Ранее TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на Угальде. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев называл минимальной вероятность ухода форварда в зимнее трансферное окно.
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