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Спорт ,  
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Лучший бомбардир РПЛ заявил об отсутствии мыслей об уходе из «Спартака»

Угальде: я сфокусирован только на «Спартаке» и не думаю об уходе
Манфред Угальде подчеркнул, что остается в клубе и сейчас сфокусирован только на выступлениях за «Спартак». Ранее сообщалось, что костариканец может перейти в ПСЖ
Манфред Угальде
Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий «Спартак» Манфред Угальде не думает о возможном уходе из московского клуба. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу», — сказал Угальде.

В январе «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе к 22-летнему костариканцу со стороны ПСЖ. «Я ничего не слышал об этом», — заявил футболист.

Угальде заявил, что оправдал заплаченные за него «Спартаком» €13 млн
Спорт
Манфред Угальде

Угальде в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).

Ранее TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на Угальде. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев называл минимальной вероятность ухода форварда в зимнее трансферное окно.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Манфред Угальде


 

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