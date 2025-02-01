«Зенит» продал английскому клубу французского нападающего
Английский «Сандерленд» выкупил у «Зенита» французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
«Сандерленд» летом прошлого года взял Изидора в аренду до конца сезона 2024/25 с обязательным правом выкупа.
За английскую команду, которая выступает в Чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии), 24-летний француз провел 26 матчей и забил девять голов.
Изидор прошлый сезон провел в «Зените» в аренде из московского «Локомотива», летом петербургский клуб выкупил француза.
Контракт форварда с «Зенитом» действовал до лета 2026 года. За петербургский клуб француз успел провести 26 матчей, забив четыре гола.
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