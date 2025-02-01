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Спорт ,  
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«Зенит» продал английскому клубу французского нападающего

Английский «Сандерленд» выкупил у «Зенита» нападающего Изидора
«Сандерленд» совершил полноценный трансфер Вильсона Изидора, который ранее выступал за команду на правах аренды
Вильсон Изидор
Вильсон Изидор (Фото: Molly Darlington / Getty Images)

Английский «Сандерленд» выкупил у «Зенита» французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

«Сандерленд» летом прошлого года взял Изидора в аренду до конца сезона 2024/25 с обязательным правом выкупа.

За английскую команду, которая выступает в Чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии), 24-летний француз провел 26 матчей и забил девять голов.

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Изидор прошлый сезон провел в «Зените» в аренде из московского «Локомотива», летом петербургский клуб выкупил француза.

Контракт форварда с «Зенитом» действовал до лета 2026 года. За петербургский клуб француз успел провести 26 матчей, забив четыре гола.

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