Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор перешел в английский «Сандерленд». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
Форвард взят в аренду до конца сезона 2024/25 с обязательным правом выкупа.
Изидор прошлый сезон провел в «Зените» в аренде из московского «Локомотива» (21 матч и два гола), в начале июля петербургский клуб выкупил француза.
Контракт форварда с «Зенитом» действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне тот провел пять матчей и забил два гола.
«Сандерленд» выступает в Чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии). В двух турах нынешнего сезона команда одержала две победы.
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