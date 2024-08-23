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Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Нападающий «Зенита» Изидор перешел в английский «Сандерленд»
Вильсон Изидор отправился в аренду в «Сандерленд» до конца сезона 2024/25 с обязательным правом выкупа
Вильсон Изидор
Вильсон Изидор (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор перешел в английский «Сандерленд». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Форвард взят в аренду до конца сезона 2024/25 с обязательным правом выкупа.

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Изидор прошлый сезон провел в «Зените» в аренде из московского «Локомотива» (21 матч и два гола), в начале июля петербургский клуб выкупил француза.

Контракт форварда с «Зенитом» действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне тот провел пять матчей и забил два гола.

«Сандерленд» выступает в Чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии). В двух турах нынешнего сезона команда одержала две победы.

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