«Зенит» выкупил у «Локомотива» французского нападающего

В прошлом сезоне Вильсон Изидор выступал за «Зенит» на правах аренды, теперь был осуществлен полноценный трансфер

Вильсон Изидор (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Локомотив» и петербургский «Зенит» осуществили окончательный трансфер французского форварда Вильсона Изидора. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

В предыдущем сезоне Изидор выступал за «Зенит» на правах аренды. Между клубами был заключен договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона 2023/24.

Изидор выступал за «Локомотив» с 2022 года. Всего провел за команду 42 матча и забил 19 мячей.

В составе «Зенита» на счету 23-летнего футболиста 21 матч и два гола.

В первом матче РПЛ в новом сезоне «Зенит», действующий чемпион России, в гостях встретится с «Крыльями Советов» 20 июля.