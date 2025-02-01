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Спорт ,  
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Неймар взял в «Сантосе» номер Пеле и расплакался во время презентации

Нападающий будет выступать в бразильском клубе под 10-м номером, под которым играл трехкратный чемпион мира Пеле
Неймар
Неймар (Фото: Mauro Horita / Getty Images)

Неймар будет выступать в бразильском «Сантосе» под 10-м номером, под которым играл за команду легендарный Пеле, трехкратный чемпион мира. Об этом сообщается на сайте команды.

32-летний Неймар на этой неделе подписал контракт с «Сантосом». Нападающий не смог сдержать слез во время презентации в качестве футболиста «Сантоса», которая прошла на домашнем стадионе клуба.

Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал в основной команде с 2009 по 2013 год (играл под 11-м номером).

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Неймар

28 января саудовский клуб «Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с бразильцем по обоюдному согласию сторон.

Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года, но провел всего пять матчей, после чего порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в игре за сборную Бразилии. В ноябре 2024 года он вернулся на поле, провел две игры и снова травмировался.

В семи матчах за «Аль-Хиляль» Неймар отметился одним забитым мячом.

На протяжении карьеры Неймар также выступал за «Барселону» (2013–2017), а затем перешел во французский «Пари Сен-Жермен» (2017–2023) за рекордные для мирового футбола €222 млн.

Вместе с «Барселоной» Неймар дважды стал чемпионом Испании, три раза выиграл Кубок Испании и по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе ПСЖ бразилец стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Суперкубка Франции, трижды победил в Кубке страны и дважды — в Кубке лиги.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Неймар Пеле


 

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