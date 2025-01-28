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«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром

Саудовский «Аль-Хиляль» и Неймар расторгли контракт по обоюдному согласию
Контракт саудовского клуба с бразильцем был расторгнут по соглашению сторон
Неймар
Неймар (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» расторг контракт с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает пресс-служба команды на своей странице в Х.

«Аль-Хиляль» и Неймар договорились расторгнуть контракт игрока по обоюдному согласию. «Спасибо и удачи, Неймар», — говорится в заявлении.

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Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года, но провел всего пять матчей, после чего порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в ходе игры за сборную Бразилии. В ноябре 2024 года он вернулся на поле, провел две игры и снова травмировался. В семи матчах за «Аль-Хиляль» Неймар отметился одним забитым мячом.

В ноябре 2024 года UOL сообщал, что в «Аль-Хиляле» задумались о возможности расторгнуть контракт с Неймаром, который действовал до лета 2025 года.

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Футбол ФК Аль-Хиляль Неймар
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