«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром
Саудовский клуб «Аль-Хиляль» расторг контракт с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает пресс-служба команды на своей странице в Х.
«Аль-Хиляль» и Неймар договорились расторгнуть контракт игрока по обоюдному согласию. «Спасибо и удачи, Неймар», — говорится в заявлении.
Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года, но провел всего пять матчей, после чего порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в ходе игры за сборную Бразилии. В ноябре 2024 года он вернулся на поле, провел две игры и снова травмировался. В семи матчах за «Аль-Хиляль» Неймар отметился одним забитым мячом.
В ноябре 2024 года UOL сообщал, что в «Аль-Хиляле» задумались о возможности расторгнуть контракт с Неймаром, который действовал до лета 2025 года.
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