€90 млн за гол. Стал ли трансфер Неймара самым провальным в футболе

Неймар 28 января покинул «Аль-Хиляль», который отдал за него €90 млн. Благодаря этому трансферу бразилец стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов. Почему трансфер оказался провальным — в материале «РБК Спорт»

Неймар (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» 28 января расторг контракт с бразильским нападающим Неймаром. «Аль-Хиляль» и Неймар договорились разорвать соглашение по обоюдному согласию. «Спасибо и удачи, Неймар», — говорится в заявлении. Форвард перешел в бразильский «Сантос», свой родной клуб.

В августе 2023 года он пополнил состав «Аль-Хиляля», став одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Однако его переход не оправдал надежд саудовского клуба.

Надежды на Неймара

После хет-трика Неймара в отборочном матче чемпионата мира против Перу в 2020 году форвард обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. После этого легенда бразильской национальной команды заявил, что Неймар творит историю и может побить еще множество рекордов.

«Все мое уважение для тебя, Неймар. Ты много играешь, отдаешь результативные передачи, обладаешь прекрасным дриблингом и бьешь. Нет предела совершенству. Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь. Полноценный и все более зрелый игрок. <...> Продолжай верить своим инстинктам, поскольку ты обладаешь талантом, который никто не сможет у тебя отобрать. Тебе предстоит побить множество рекордов и оставить свой след в истории. Рад видеть бразильца на вершине», — написал на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Роналдо.

Однако четыре года спустя «красивая история» Неймара прервалась. Травмы полностью омрачили последние этапы его карьеры в «Пари Сен-Жермен». Несмотря на это, саудовский «Аль-Хиляль» купил бразильца за €90 млн ($98,3) в летнее трансферное окно 2023 года.

Дорогой прием

Неймар в «Аль-Хиляле» стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Он получил двухлетний контракт на сумму €160 млн ($175 млн), что сделало его третьим самым высокооплачиваемым игроком в саудовской лиге после Криштиану Роналду в «Аль-Насре» и Карима Бензема в «Аль-Иттихаде». Еще €100 млн он мог заработать в виде бонусов и рекламных контрактов.

По данным испанского издания Cope, для перехода в саудовский клуб Неймар также потребовал особняк на 25 комнат с бассейном и тремя саунами. Кроме того, клуб согласился нанять восемь человек для обслуживания собственности и предоставил ему девять автомобилей, оплатив все расходы на проезд, рестораны и отели.

При этом, объясняя свой выбор, Неймар не называл деньги главным фактором перехода в клуб. По его словам, он перешел в клуб, чтобы помочь расти чемпионату Саудовской Аравии, который становится конкурентоспособным после летних трансферов. «Я считаю, что это все начал Криштиану Роналду, хотя все называли его «сумасшедшим». Сегодня вы видите, что лига растет все больше и больше. Этот чемпионат будет очень конкурентоспособным, особенно после подписаний, сделанных в это летнее трансферное окно. Вот почему я присоединился к этой лиге. Мной движут вызовы. Я здесь, чтобы помочь лиге расти», — сказал Неймар.

«Аль-Хиляль» также устроил пышную церемонию презентации бразильца на своем домашнем стадионе, которая включала в себя фейерверк и шоу дронов, а его одноклубники Малком и марокканский вратарь Яссин Буну, также ставшие новичками команды, были вынуждены отойти на второй план.

«Неймар-младший — мировая икона, которая приносит радость и удовольствие всем болельщикам, где бы он ни играл», — заявил председатель клуба Фахад бин Саад бин Нафель. «Он всегда в центре внимания, и он всегда реагирует на это».

Неймар забил больше голов, чем любой другой бразильский игрок в истории (79) сборной. Однако он не забивал за свою страну с тех пор, как побил рекорд Пеле в сентябре 2023 года. Уже через месяц Неймар порвал переднюю крестообразную связку во время матча сборной. На тот момент он провел лишь пять матчей за саудовский клуб. В ноябре 2024 года Неймар вернулся на поле, провел две игры и снова травмировался.

Бразилец не оправдал ожиданий. Из расчета трансферной стоимости и количества забитых голов среди атакующих футболистов Неймар является явным лидером. Стоимость его единственного гола составила €90 млн. Следом расположились аргентинец Анхель Ди Мария, который отметился тремя голами в «Манчестер Юнайтед» (€18,8 млн) и бельгиец Эден Азар, забивший четыре мяча в составе «Реал Мадрид» (€16,8 млн).

Также одним из итогов выступления Неймара за саудовский клуб является то, что стоимость одного его выхода на поле из расчета суммы трансфера составила €12,85 млн.