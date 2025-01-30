Неймар объявил о возвращении в «Сантос»
Нападающий Неймар перешел в бразильский футбольный клуб «Сантос». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Я подписал контракт с «Сантосом», - написал форвард и прикрепил к посту видео с с выступлением за бразильский клуб.
Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал в основной команде с 2009 по 2013 год.
32-летний Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, стал игроком «Аль-Хиляля» в августе 2023 года, но провел всего пять матчей, после чего порвал переднюю крестообразную связку колена и травмировал мениск в игре за сборную Бразилии. В ноябре 2024 года он вернулся на поле, провел две игры и снова травмировался. В семи матчах за «Аль-Хиляль» Неймар отметился одним забитым мячом. 28 января саудовский клуб сообщил о расторжении контракта с бразильцем.
Также на протяжении карьеры Неймар выступал за «Барселону» (2013 — 2017), а затем перешел во французский «Пари Сен-Жермен» (2017-2023) за рекордные для мирового футбола €222 млн.
Вместе с «Барселоной» Неймар дважды стал чемпионом Испании, три раза выиграл Кубок Испании и по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе ПСЖ бразилец стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Суперкубка Франции, трижды победил в Кубке страны и дважды — в Кубке лиги.
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