Роналду второй раз подряд обошел Месси по доходам в рейтинге Forbes
Португалец Криштиану Роналду второй раз подряд и шестой раз за десять лет возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.
В этом году 39-летний форвард саудовского «Ан-Насра» должен заработать рекордные для футбола $285 млн, из которых $220 млн на поле и $65 млн вне его. С 1990 года только боксер Флойд Мейвезер смог один раз превзойти эту сумму.
В этом сезоне футболисты из топ-10 рейтинга заработают в общей сложности рекордные $983 млн (+2% по сравнению с прошлым годом), причем большая часть этой суммы достанется игрокам из чемпионата Саудовской Аравии.
Топ-10 футболистов мира по доходам:
1. Криштиану Роналду («Ан-Наср») — $285 млн;
2. Лионель Месси («Интер Майами») — $135 млн;
3. Неймар («Аль-Хиляль») — $110 млн;
4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — $104 млн;
5. Килиан Мбаппе («Реал») — $90 млн;
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — $60 млн;
7. Винисиус Жуниор («Реал») — $55 млн;
8. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $53 млн;
9. Садио Мане («Ан-Наср») — $52 млн;
10. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — $39 млн.
Месси лидировал в рейтинге в 2018–2020 годах, а в 2022-м первое место занимал Мбаппе.
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