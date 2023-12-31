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Военная операция на Украине ,  
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Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Пострадавших в Белгороде доставили в Москву спецбортом МЧС России
Сюжет
Военная операция на Украине

Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода
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Спецборт МЧС России доставил из Белгорода в Москву 25 пострадавших в результате обстрела со стороны Украины, произошедшего 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении министерства.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

«25 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе шесть детей, пострадавших в Белгороде в результате обстрела ВСУ, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы», — сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России. По данным ведомства, в результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 24 человека, в том числе четыре ребенка, пострадали 107 человек, в том числе 14 детей.

В стационарных учреждениях Белгородской области находятся 93 пострадавших, в том числе 13 детей, в состоянии разной степени тяжести с минно-взрывными травмами. В Минздраве также рассказали об оказании амбулаторной медицинской помощи 15 пациентам.

Белгород после обстрела. Фотографии
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Глава ведомства Михаил Мурашко 30 декабря вылетел в Белгород по поручению президента России Владимира Путина для координации и организации медицинской помощи пострадавшим. По данным Минздрава, под его руководством на месте работает сводная бригада врачей федеральных медицинских организаций, в том числе Федерального центра медицины катастроф, и специалисты медицинских организаций Москвы.

«В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров», — сообщили в пресс-службе Минздрава, добавив, что оказание помощи пострадавшим при обстреле находится на личном контроле Мурашко.

ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря. По данным Минобороны России, украинская сторона задействовала в этих целях две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

Теги
Россия Украина Белгород Москва МЧС Минздрав Михаил Мурашко
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