В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он в телеграм-канале.
Развозжаев также объяснил появление дыма в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт использованием табельных средств аэрозольной маскировки. «Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — сообщил губернатор, призвав жителей города доверять информации только из официальных источников.
Воздушную тревогу отменили в 13:06, она действовала около 20 минут.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде. Жителей города при этом призывали спуститься в укрытия. Предупреждение действовало около 30 минут.
обстрела Белгорода, в результате которого погибли 24 человека и еще 108 получили ранения, ряд российских городов ограничили проведение новогодних мероприятий. В Магадане от них полностью отказались, а во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском не будут запускать праздничные салюты.
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