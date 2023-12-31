В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе и предупредил жителей об использовании табельных средств аэрозольной маскировки

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он в телеграм-канале.

Развозжаев также объяснил появление дыма в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт использованием табельных средств аэрозольной маскировки. «Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — сообщил губернатор, призвав жителей города доверять информации только из официальных источников.

Воздушную тревогу отменили в 13:06, она действовала около 20 минут.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде. Жителей города при этом призывали спуститься в укрытия. Предупреждение действовало около 30 минут.

На фоне недавнего украинского обстрела Белгорода, в результате которого погибли 24 человека и еще 108 получили ранения, ряд российских городов ограничили проведение новогодних мероприятий. В Магадане от них полностью отказались , а во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском не будут запускать праздничные салюты.