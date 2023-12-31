Жителей Белгорода попросили спуститься в укрытия из-за ракетной угрозы
Гладков: жителей Белгорода попросили спуститься в укрытия из-за ракетной угрозы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей Белгорода спуститься в укрытие из-за ракетной угрозы
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, жителей просят спуститься в укрытия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал глава региона в телеграм-канале.
Накануне, 30 декабря, центр Белогорода подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины. По данным на 31 декабря, в результате атаки погибли 24 человека, пострадали еще 108, среди них есть дети.
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