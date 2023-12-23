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Военная операция на Украине ,  
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Черноморский флот провел учения по отражению атаки дронов на Севастополь

Черноморский флот провел учения по отражению атаки беспилотников на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине

Экипажи кораблей Черноморского флота отработали действия при отражении атак беспилотников на Севастополь, сообщило Минобороны России.

«На кораблях Черноморского флота проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов города Севастополя от атаки беспилотных летательных аппаратов противника», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе тренировки моряки отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов, рассказали в Минобороны.

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С начала российской военной операции Севастополь, как и другие города Крыма, неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. В частности, 15 декабря над полуостровом уничтожили 26 дронов, отчитывалось Минобороны.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО над морем. По его данным, был сбит один беспилотник.

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Теги
Черноморский флот учения беспилотники дроны Севастополь Минобороны
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