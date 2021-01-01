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Скворцова объявила о разработке в России «антидота» от коронавируса

Противовирусный препарат от Sars-Cov-2, доклинические испытания которого успешно прошли в ФМБА, может стать первым в мире средством такого рода. Еще одно новое лекарство должно подавлять чрезмерный ответ иммунной системы
Михаил Мишустин и Вероника Скворцова
Михаил Мишустин и Вероника Скворцова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В России были разработаны и запатентованы два новейших препарата от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Фрагмент встречи показали в эфире телеканала «Россия-24».

«Оба [препарата] уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», — заявила Скворцова.

По ее словам, сейчас завершены доклинические исследования этого «антидота», которые показали эффективность более 99% и высокую безопасность препарата. Теперь лекарство ждут клинические испытания. Если они будут успешными и подтвердят эффективность «антидота», это будет первый противовирусный препарат прямого действия в мире.

Второй препарат, по словам Скворцовой, предназначен для профилактики и угнетения цитокиновой реакции, возникающей при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Это опасное состояние (также известное как цитокиновый шторм), характеризуется тем, что защитные клетки организма болеющего COVID-19 человека начинают атаковать не вирусные частицы, а собственные здоровые клетки. Такая реакция иммунной системы человека потенциально способна привести к смерти заболевшего.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Препарат ФМБА, способный предотвращать и подавлять цитокиновый шторм, по словам Скворцовой уже прошел клинические исследования. «В настоящее время — последняя стадия его регистрации», — сказала глава ФМБА.

По ее словам, агентство также ведет разработку новой вакцины от коронавирусной инфекции, способной стимулировать не образование антител к Sars-Cov-2, а стимулировать клеточный ответ на него. «На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период», — сообщила Скворцова.

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Ранее Александр Гинцбург — глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи, где был разработана первая вакцина от COVID-19 — рассказал о разработке научным центром нового препарата для лечения коронавируса на основе антител. «Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7–10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом», — сказал Гинцбург, пояснив, что лекарственное средство будет вводиться с помощью капельницы, эффект от применения которой будет наступать в течение 7-10 дней.

По его словам, клинически испытания этой разработки начнутся осенью следующего года.

Автор
Наталья Демченко
коронавирус Вероника Скворцова ФМБА лекарство российская вакцина
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