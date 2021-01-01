Скворцова объявила о разработке в России «антидота» от коронавируса

Противовирусный препарат от Sars-Cov-2, доклинические испытания которого успешно прошли в ФМБА, может стать первым в мире средством такого рода. Еще одно новое лекарство должно подавлять чрезмерный ответ иммунной системы

Михаил Мишустин и Вероника Скворцова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В России были разработаны и запатентованы два новейших препарата от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Фрагмент встречи показали в эфире телеканала «Россия-24».

«Оба [препарата] уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», — заявила Скворцова.

По ее словам, сейчас завершены доклинические исследования этого «антидота», которые показали эффективность более 99% и высокую безопасность препарата. Теперь лекарство ждут клинические испытания. Если они будут успешными и подтвердят эффективность «антидота», это будет первый противовирусный препарат прямого действия в мире.

Второй препарат, по словам Скворцовой, предназначен для профилактики и угнетения цитокиновой реакции, возникающей при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Это опасное состояние (также известное как цитокиновый шторм), характеризуется тем, что защитные клетки организма болеющего COVID-19 человека начинают атаковать не вирусные частицы, а собственные здоровые клетки. Такая реакция иммунной системы человека потенциально способна привести к смерти заболевшего.