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Ученые заявили о способе получить «мгновенный иммунитет» к COVID

Новый коктейль из антител, разработанный в Великобритании, по мнению ученых, сможет почти сразу же давать иммунитет. Его хотят применять в больницах, домах престарелых, общежитиях. Сейчас начинается его первая фаза испытаний
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат, который потенциально может вызвать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.

Лекарство называется Storm Chaser («штормовой охотник»). Оно было разработано UCLH совместно с фармкомпанией Astrazeneca, которая ранее вместе с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекцией.

Препарат представляет собой коктейль из антител к SARS-CoV-2, который вводится в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время, как известные вакцины помогают выработать антитела в течение месяца.

В европейских странах началась массовая вакцинация от коронавируса
Общество
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Разработчики Storm Chaser заявляют, что в случае успеха исследований препарат можно будет назначать пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки COVID-19. Кроме того, его можно будет использовать среди студентов, которые нередко скученно проживают в общежитиях.

Ученые рассчитывают, что лекарство будет защищать от коронавируса на период от 6 до 12 месяцев. Сейчас оно находится на первой фазе клинических испытаний на людях — коктейль из антител ввели десяти добровольцам. В случае одобрения регуляторами Storm Chaser может появиться в гражданском обороте уже весной.

Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни
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Фото:АГН «Москва»

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С 27 декабря в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. Кампания стартовала в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии, вакцина будет бесплатной, а прививка — добровольной. Гражданам делают инъекцию разработанного совместно препарата от американской Pfizer и немецкой BioNTech — пока это единственная вакцина, одобренная и закупленная ЕС.

Каждая страна самостоятельно определяет порядок вакцинации на своей территории. В Германии, к примеру, прививку решили делать сначала пожилым людям старше 80 лет и медикам — первой инъекцию получила 101-летняя жительница дома для престарелых в Хальберштадте.

Первой вакцину от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина
Общество
101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла.&nbsp;Хальберштадт, Германия

Все страны-участники вакцинации договорились о координации своих прививочных кампаний, чтобы быстрее обмениваться информацией и составлять более гибкие и эффективные графики дальнейшей борьбы с COVID-19.

Вместе с тем, во всем мире число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 80 млн. Больше всего заражений в США (18,7 млн), Индии (10,1 млн) и Бразилии (7,4 млн). Россия, где накануне количество инфицированных перевалило за отметку в 3 млн человек, находится на четвертом месте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус антитела Великобритания ученые
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