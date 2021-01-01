Ученые заявили о способе получить «мгновенный иммунитет» к COVID

Новый коктейль из антител, разработанный в Великобритании, по мнению ученых, сможет почти сразу же давать иммунитет. Его хотят применять в больницах, домах престарелых, общежитиях. Сейчас начинается его первая фаза испытаний

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат, который потенциально может вызвать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.

Лекарство называется Storm Chaser («штормовой охотник»). Оно было разработано UCLH совместно с фармкомпанией Astrazeneca, которая ранее вместе с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекцией.

Препарат представляет собой коктейль из антител к SARS-CoV-2, который вводится в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время, как известные вакцины помогают выработать антитела в течение месяца.

Разработчики Storm Chaser заявляют, что в случае успеха исследований препарат можно будет назначать пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки COVID-19. Кроме того, его можно будет использовать среди студентов, которые нередко скученно проживают в общежитиях.