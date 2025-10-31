AP узнало, что Black Lives Matter заподозрили в растрате пожертвований

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении руководителей движения Black Lives Matter (BLM), которых подозревают в нецелевом использовании пожертвований. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуаацией.

По данным издания, за последние недели федеральные правоохранительные органы США выдали несколько повесток и провели как минимум один обыск. Проверки коснулись благотворительного фонда Black Lives Matter Global Network Foundation и еще нескольких организаций, борющихся с расовой дискриминацией.

Расследование, как уточняет AP, началось еще при бывшем президенте США Джо Байдене и оказалось в центре внимания администрации президента Дональда Трампа.

Движение BLM было создано в 2013 году, его участники выступают против расизма и насилия полицейских в отношении темнокожих. Общественную организацию признали одной из крупнейших в истории США после убийства во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года и последовавших массовых протестов.

Речь идет о пожертвованиях, полученных фондом Black Lives Matter после убийства Флойда в 2020-м. Сама организация сообщала, что ей перечислили порядка $90 млн.

Материал дополняется