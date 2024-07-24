Движение Black Lives Matter выступило против выдвижения Камалы Харрис

BLM призвало провести праймериз в США и допустить общественность к процессу выдвижения кандидатов от Демократической партии «для защиты демократии». 21 июля Байден отказался от участия в гонке и предложил вместо себя Камалу Харрис

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Общественная организация Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») не поддержала возможное выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах президента США, говорится в заявлении на сайте BLM.

Движение потребовало «немедленного проведения внеочередных праймериз по всей стране» перед съездом Демократической партии в августе и допуска общественности к процессу выдвижения кандидатов. «Нынешний политический ландшафт беспрецедентен: президент [США Джо] Байден уходит в отставку невиданным ранее образом. Этот момент требует решительных действий для защиты нашей демократии и голосов чернокожих избирателей», — говорится в заявлении BLM.

В организации заявили, что им неизвестна позиция Харрис о принципах демократии, а также имя и послужной список ее потенциального вице-президента. «Мы живем не при диктатуре. Делегаты — не олигархи. Любая попытка обойти или отвергнуть волю избирателей в нашей системе выборов — независимо от опыта кандидата — должна быть осуждена», — считают там.

По словам лидера BLM Шаломии Бауэрса, эта позиция — «не атака на Камалу Харрис или чернокожих женщин», организация также не ставит под сомнение квалификацию действующего вице-президента США. «Те из нас, кто заботится о принципах демократии, не могут всерьез относиться к выдвижению Камалы Харрис и неизвестного вице-президента кандидатами от Демократической партии без какого-либо подобия процесса, основанного на народном волеизъявлении», — сказал он.

Движение BLM было создано в 2013 году, его участники выступают против расизма и насилия полицейских в отношении темнокожих. Общественную организацию признали одной из крупнейших в истории США после убийства во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года и последовавших массовых протестов.

Как отмечает Fox News , BLM обычно поддерживает Демократическую партию в политических вопросах. Нынешний случай стал заметным исключением. В избирательном штабе Харрис не стали комментировать изданию заявление организации.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. В качестве кандидата от Республиканской партии выступит Дональд Трамп. Ожидалось, что его противником станет действующий президент Джо Байден, однако 21 июля он отказался участвовать в гонке и порекомендовал на это место Харрис. Официальное выдвижение кандидата от Демократической партии ожидается в августе после съезда. Харрис уже заручилась необходимой поддержкой для того, чтобы баллотироваться в президенты США.