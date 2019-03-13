«Конкорд» потребует возмещения убытков после отравления в детсадах Москвы

Требовать компенсации комбинат питания Евгения Пригожина будет от липецкого производителя «Чаплыгинмолоко». Творог этого предприятия Роспотребнадзор ранее назвал возможной причиной вспышки дизентерии в детсадах и школах Москвы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Комбинат питания «Конкорд» принял решение прекратить сотрудничество с липецким производителем творога «Чаплыгинмолоко» после массового отравления детей в дошкольных учреждениях Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Конкорда».

«Ввиду того, что Роспотребнадзор назвал творог ООО «Чаплыгинмолоко» возможной причиной заболевания, с липецким предприятием сразу был расторгнут контракт», — сказали в компании.

Также комбинат будет требовать с производителя возмещения убытков, которые он понес после того, как Роспотребнадзор привлек компанию к ответственности. Компенсации убытков «Конкорд» будет требовать в полном объеме. Какой будет сумма требований, в компании не уточнили.

Представители «Конкорда» к «Чаплыгинмолоко» за возмещением убытков пока не обращались, заявил РБК гендиректор предприятия Константин Фетисов. По его словам, «Чаплыгинмолоко» никогда не работало напрямую с «Конкордом» — продукцию могли поставлять посредники. Ранее Фетисов говорил, что комбинат поставлял молочную продукцию в московские детские сады через дистрибьютора — компанию «Рокал».