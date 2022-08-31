Байден заявил о смелости Горбачева, не боявшегося риска ради будущего

Первый президент СССР Михаил Горбачев нашел в себе смелость признать необходимость реформ в Советском Союзе и добился успеха в прекращении гонки вооружений и демократических преобразованиях в стране, заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

«Это были действия редкого лидера — того, у кого хватило воображения увидеть, что возможно другое будущее, и смелости рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — говорится в сообщении.

Материал дополняется