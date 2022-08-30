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Умер Михаил Горбачев

Политику был 91 год. До этого он продолжительное время страдал от болезни почек, проходил гемодиализ. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой Раисой
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

Там сообщили, что Горбачев умер «после тяжелой и продолжительной болезни». Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники, незадолго до смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ.

В последнее время Горбачев страдал от заболевания почек. Эту информацию в начале лета подтверждал «Горбачев-фонд», в частности, сообщая, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ. «В целом [дела у него] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — сообщал в июне пресс-секретарь фонда Владимир Поляков.

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При жизни политик желал, чтобы его похоронили рядом с женой Раисой Горбачевой, которая умерла 20 сентября 1999 года. Ее могила находится на Новодевичьем кладбище в Москве. Пресс-служба «Горбачев-Фонда» сообщила, что дату похорон определит семья политика.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае (тогда Северо-Кавказский край). Окончил с отличием юридический факультет МГУ им. Ломоносова. С 1952 года был членом КПСС.

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В 1950-х годах находился на комсомольской работе, с начала 1960-х — занимался работой в органах КПСС, в частности, в 1966 году стал первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, в 1970-м — первым секретарем крайкома. С 1971 по 1991 год Горбачев был членом ЦК КПСС, в том числе с 1980 года — членом Политбюро.

11 марта 1985 года вступил в должность генерального секретаря ЦК КПСС и занимал ее до 24 августа 1991 года. На этот пост Горбачева выдвинул министр иностранных дел Андрей Громыко после смерти генсека Константина Черненко.

Весной 1990 года в СССР был учрежден пост президента. По конституции, выбирать президента должны были граждане СССР, однако в порядке исключения первые выборы были проведены в рамках Съезда народных депутатов. Горбачев был фактически единственным кандидатом, так как двое выдвинутых других политиков сняли свои кандидатуры. Он вступил в должность 14 марта 1990 года.

В отставку Горбачев ушел после августовского путча 1991 года и подписания беловежских соглашений 8 декабря. Дата его отставки — 25 декабря 1991 года.

В конце того же года экс-президент СССР основал Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-Фонд»), который начал работу в 1992 году. До своей смерти он оставался президентом фонда.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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