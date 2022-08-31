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Генсек ООН назвал Горбачева «неутомимым борцом за мир»

Генсек ООН Антониу Гуттериш назвал Михаила Горбачева «неутомимым борцом за мир»
По словам Антониу Гуттериша, Горбачев был уникальным политиком и выдающимся лидером. Экс-президент СССР скончался 30 августа на 92-м году жизни
Антониу Гуттериш
Антониу Гуттериш (Фото: Albin Lohr-Jones / ZUMA Press / Global Look Press )

Скончавшийся 30 августа первый президент СССР Михаил Горбачев был государственным деятелем, который изменил ход истории, заявил в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Мир потерял выдающегося глобального лидера, приверженца многосторонних отношений и неутомимого борца за мир», — добавил он.

Умер Михаил Горбачев
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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Горбачев умер на 92-м году жизни «после тяжелой и продолжительной болезни», сообщили в Центральной клинической больнице. Собеседник «РИА Новости» отмечал, что политик «почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь». В начале лета в «Горбачев-фонде» указывали, что у Горбачева были проблемы с почками и он уже несколько лет проходил гемодиализ.

В фонде сообщили, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его жена Раиса, умершая в 1999 году.

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Соболезнования в связи с кончиной советского руководителя выразили многие российские и мировые политики. Президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, «глубоко соболезнует» в связи со смертью Горбачева, утром он направит родным политика телеграмму.

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что Горбачев был масштабной исторической личностью. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский указал на «решающее влияние» Горбачева «на свое время».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Горбачева «авторитетным и уважаемым лидером». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что «всегда восхищался мужеством и честностью» Горбачева при завершении холодной войны. Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что «Горбачев, как никто другой, повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса».

Горбачев родился в 1931 году. В 1985-м он занял пост генерального секретаря ЦК КПСС, в 1990-м стал президентом Советского Союза и лауреатом Нобелевской премии мира.

Находясь у власти, провозгласил путь реформ, получивших название «перестройка». Итогами этого периода стали, с одной стороны, демократические преобразования и конец холодной войны, с другой — тяжелая экономическая ситуация и рост сепаратистских настроений в советских республиках.

В конце 1991 года с распадом СССР Горбачев сложил с себя полномочия главы государства. В следующем году он основал «Горбачев-фонд», который занимается социально-экономическими и политологическими исследованиями.

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Лилия Пашкова
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