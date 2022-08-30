Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления»

Горбачев скончался 30 августа «после тяжелой и продолжительной болезни». Ему был 91 год

Первый президент СССР Михаил Горбачев, который скончался 30 августа, был масштабной исторической личностью, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Telegram.

«Умер Михаил Горбачев, автор «нового мышления» и «перестройки», которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память», — написал он.

О смерти 91-летнего Горбачева сообщили в Центральной клинической больнице. В медучреждении указали, что он скончался «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Горбачев-фонд», основанный политиком, в начале лета сообщал, что у Горбачева есть проблемы с почками, и поэтому он последние несколько лет проходит гемодиализ. Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники указал, что в ЦКБ политик приехал на гемодиализ.



Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, где находится могила его жены Раисы, умершей в 1999 году, сообщили в фонде.

Горбачев родился в 1931 году. Он был выпускником юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В КПСС вступил в 1952 году. Через 14 лет стал первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, а четыре года спустя — первым секретарем крайкома.

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В 1971-м он вошел в число членов ЦК КПСС, в 1980-м — членов Политбюро. В 1985 году вступил в должность генерального секретаря ЦК КПСС, после чего страна взяла курс на «перестройку», включавшую в себя комплекс экономических и политических реформ. Они в том числе привели к появлению в стране поста президента — его Горбачев занял в 1990-м году, но уже полтора года спустя, на фоне развала СССР, он ушел с этого поста. Таким образом, Горбачев был первым и последним президентом Советского Союза.

В 1992 году политик возглавил «Горбачев-фонд», который занимается социально-экономическими и политологическими исследованиями.