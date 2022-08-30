Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Фетисов фразой «сошли с ума» оценил выбор для шведов между КХЛ и сборной Спорт, 00:30
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева Общество, 00:28
Премьер Ирака заявил о намерении уйти при ухудшении ситуации в стране Политика, 00:14
Под угрозой тюрьмы. Кто из легионеров проигнорировал запрет играть в КХЛ Спорт, 00:00
Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета Экономика, 00:00
Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления» Общество, 30 авг, 23:53
Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 30 авг, 23:49
«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев Политика, 30 авг, 23:46 
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 30 авг, 23:44
10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков Общество, 30 авг, 23:43
Умер Михаил Горбачев Общество, 30 авг, 23:22
Госдеп сообщил о гибели в ДТП с грузовиками двух сотрудниц за месяц Общество, 30 авг, 23:17
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 30 авг, 23:15
Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ Политика, 30 авг, 23:12
Общество ,  
0 

Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления»

Горбачев скончался 30 августа «после тяжелой и продолжительной болезни». Ему был 91 год

Первый президент СССР Михаил Горбачев, который скончался 30 августа, был масштабной исторической личностью, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Telegram.

«Умер Михаил Горбачев, автор «нового мышления» и «перестройки», которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память», — написал он.

Умер Михаил Горбачев
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

О смерти 91-летнего Горбачева сообщили в Центральной клинической больнице. В медучреждении указали, что он скончался «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Горбачев-фонд», основанный политиком, в начале лета сообщал, что у Горбачева есть проблемы с почками, и поэтому он последние несколько лет проходит гемодиализ. Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники указал, что в ЦКБ политик приехал на гемодиализ.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, где находится могила его жены Раисы, умершей в 1999 году, сообщили в фонде.

«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев
Фотогалерея 

Горбачев родился в 1931 году. Он был выпускником юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В КПСС вступил в 1952 году. Через 14 лет стал первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, а четыре года спустя — первым секретарем крайкома.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Во всем мире начались массовые сокращения. Что происходит и будет ли хуже
Статьи
Pro
Из книготорговцев в миллиардеры: как Джефф Безос привел Amazon к успеху
Саммари
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Почему одни засыпают после бокала вина, а другие ищут приключений
Видео
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи

В 1971-м он вошел в число членов ЦК КПСС, в 1980-м — членов Политбюро. В 1985 году вступил в должность генерального секретаря ЦК КПСС, после чего страна взяла курс на «перестройку», включавшую в себя комплекс экономических и политических реформ. Они в том числе привели к появлению в стране поста президента — его Горбачев занял в 1990-м году, но уже полтора года спустя, на фоне развала СССР, он ушел с этого поста. Таким образом, Горбачев был первым и последним президентом Советского Союза.

В 1992 году политик возглавил «Горбачев-фонд», который занимается социально-экономическими и политологическими исследованиями.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Михаил Горбачев Алексей Кудрин
Материалы по теме
Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Общество
10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter