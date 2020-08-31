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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 11 человек с COVID-19

Это на одного человека меньше, чем днем ранее. Всего в столице от коронавирусной инфекции 4832 пациента
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки умерли еще 11 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии.

В общей сложности с начала распространения COVID-19 в столице от болезни скончались 4832 человека. Днем ранее в Москве умерли 12 человек.

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Утром 31 августа оперативный штаб сообщил, что в России за последние 24 часа от коронавируса умерли 83 человека. Таким образом в стране второй день подряд от инфекции умирают менее ста человек. В общей сложности в России жертвами эпидемии стали 17 176 пациентов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, число излечившихся в столице к 31 августа превысило отметку в 214 тыс. человек.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

К понедельнику COVID-19 в стране заразились более 995 тыс. человек. Суточный прирост составил 4993 пациента. В Ненецком и Чукотском автономных округах не было зафиксировано ни одного нового заболевшего.

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В Москве прирост за сутки составил 685 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в столице составляет 262 418 жителей.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Москва, жертвы
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