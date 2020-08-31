В Москве за сутки умерли 11 человек с COVID-19

Это на одного человека меньше, чем днем ранее. Всего в столице от коронавирусной инфекции 4832 пациента

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки умерли еще 11 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии.

В общей сложности с начала распространения COVID-19 в столице от болезни скончались 4832 человека. Днем ранее в Москве умерли 12 человек.

Утром 31 августа оперативный штаб сообщил, что в России за последние 24 часа от коронавируса умерли 83 человека. Таким образом в стране второй день подряд от инфекции умирают менее ста человек. В общей сложности в России жертвами эпидемии стали 17 176 пациентов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, число излечившихся в столице к 31 августа превысило отметку в 214 тыс. человек.