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Пандемия коронавируса ,  
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Всех учителей Москвы проверили на коронавирус

У 3% из них тест показал положительный результат. Эти учителя будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Всех сотрудников системы образования Москвы проверили на коронавирусную инфекцию, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В Москве протестировали на коронавирус всех работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование. У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах», — цитирует Ракову сайт мэра Москвы.

По ее словам, антитела к SARS-CoV-2 были выявлены у 24,1 тысячи прошедших тестирование (или 13,3%).

Материал дополняется.

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