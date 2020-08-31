В Москве от коронавируса вылечились еще 916 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве выздоровели 916 человек, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По ее словам, общее количество выздоровевших от заболевания выросло до 214 121 человека.

По данным на вечер 30 августа, с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились 261,7 тыс. человек. Из них скончались 4809 заболевших.

Москва лидирует по количеству заразившихся среди регионов России. В целом по стране зафиксировано 990,3 тыс. случаев заболевания. Выздоровели более 804,3 тыс. инфицированных, скончались свыше 17 тыс. человек.