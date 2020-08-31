Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последний день лета Общество, 10:32 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 10:30 Курс доллара опустился ниже 74 рублей на фоне дорожающей нефти Инвестиции, 10:30 В Москве от коронавируса вылечились еще 916 человек Общество, 10:11 Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН Политика, 10:10 Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова Общество, 10:06 РБК Pro: хабы и клуб. Как корпорации переосмысливают свои офисы Pro, 10:04 Украинский игрок опроверг уход из «Аталанты» после покупки Миранчука Спорт, 10:03 Нейросеть научилась моделировать сверхреалистичные теннисные матчи Индустрия 4.0, 10:00  Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России Бизнес, 10:00 Как запомнить, сколько готовить яйцо всмятку и вкрутую РБК и Билайн, 09:58 Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики Экономика, 09:54 В России провели более 36,6 млн тестов на COVID-19 Общество, 09:54 В России разоблачили ячейку финансистов «Исламского государства» Политика, 09:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от коронавируса вылечились еще 916 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве выздоровели 916 человек, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По ее словам, общее количество выздоровевших от заболевания выросло до 214 121 человека.

По данным на вечер 30 августа, с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились 261,7 тыс. человек. Из них скончались 4809 заболевших.

В России за сутки зарегистрировали 68 смертей от коронавируса
Общество
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Москва лидирует по количеству заразившихся среди регионов России. В целом по стране зафиксировано 990,3 тыс. случаев заболевания. Выздоровели более 804,3 тыс. инфицированных, скончались свыше 17 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что победу над коронавирусом удастся одержать до весны 2021 года. При этом он не уточнил, касается ли этот прогноз только столицы или всей России.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: Москва, коронавирус, COVID-19
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 августа
Общество
В России за сутки зарегистрировали 68 смертей от коронавируса
Общество
За сутки в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter