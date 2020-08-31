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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд от коронавируса умерли менее 100 человек

В стране за сутки скончались 83 пациента, накануне из-за коронавируса умерли 68 человек. До этого в течение пяти дней из-за вируса ежедневно умирали 100 и более человек
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за последние сутки скончались 83 человека, ранее заразившихся COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За весь период пандемии в стране из-за вируса умерли 17 176 пациентов.

Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 12, в остальных регионах умерли менее чем по десять человек. В частности, в Ульяновской области скончались восемь, в Красноярском крае и Омской области — по семь человек, в Краснодарском крае — пять, в Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае — по четыре человека.

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Москва считается лидером по смертности от коронавируса (4821 жертва). На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 2421;
Московская область — 1187;
Дагестан — 497;
Красноярский край — 477;
Нижегородская область — 473;
Свердловская область — 450;
Новосибирская область — 358;
Ростовская область — 351;
Тульская область — 322.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 4993 новых заражения коронавирусом COVID-19. Всего в России выявлено 995 319 случаев инфицирования.

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За последние 24 часа полностью выздоровели 2405 пациентов. В общей сложности в стране от коронавируса вылечились 809 387 человек. Под наблюдением врачей сейчас находятся почти 212 тыс. больных. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 36,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 269 тыс. за последние сутки.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, Россия
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