В России второй день подряд от коронавируса умерли менее 100 человек
В России за последние сутки скончались 83 человека, ранее заразившихся COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За весь период пандемии в стране из-за вируса умерли 17 176 пациентов.
Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 12, в остальных регионах умерли менее чем по десять человек. В частности, в Ульяновской области скончались восемь, в Красноярском крае и Омской области — по семь человек, в Краснодарском крае — пять, в Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае — по четыре человека.
Москва считается лидером по смертности от коронавируса (4821 жертва). На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:
Санкт-Петербург — 2421;
Московская область — 1187;
Дагестан — 497;
Красноярский край — 477;
Нижегородская область — 473;
Свердловская область — 450;
Новосибирская область — 358;
Ростовская область — 351;
Тульская область — 322.