В России второй день подряд от коронавируса умерли менее 100 человек

В стране за сутки скончались 83 пациента, накануне из-за коронавируса умерли 68 человек. До этого в течение пяти дней из-за вируса ежедневно умирали 100 и более человек

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за последние сутки скончались 83 человека, ранее заразившихся COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За весь период пандемии в стране из-за вируса умерли 17 176 пациентов.

Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 12, в остальных регионах умерли менее чем по десять человек. В частности, в Ульяновской области скончались восемь, в Красноярском крае и Омской области — по семь человек, в Краснодарском крае — пять, в Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае — по четыре человека.

Москва считается лидером по смертности от коронавируса (4821 жертва). На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 2421;

Московская область — 1187;

Дагестан — 497;

Красноярский край — 477;

Нижегородская область — 473;

Свердловская область — 450;

Новосибирская область — 358;

Ростовская область — 351;

Тульская область — 322.