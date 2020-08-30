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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 человек с COVID-19

Общее число смертей среди заразившихся COVID-19 с начала пандемии в Москве достигло 4 821
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 12 человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram.

У всех умерших была подтвержденная пневмония, говорится в сообщении.

Общее число умерших с положительным тестом на коронавирус в Москве увеличилось до 4821.

Согласно последним данным, в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 261,7 тыс. человек. За минувшие сутки было подтверждено 695 новых случаев заражения. Прирост заболеваемости в столице остается примерно на одном уровне с начала июля, ежедневно в городе фиксируют от 500 до 700 новых случаев. Выздоровели с начала пандемии более 213 тыс. человек.

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В России число заражений коронавиурсом превысило 990,3 тыс., срана занимает четвертое место в мире по количеству заболевших. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где коронавиурсом заразились более 5,9 млн человек. На втором месте находится Бразилия (3,8 млн), на третьем — Индия (более 3,5 млн).

Всего в России от COVID-19 умерли более 17 тыс. человек, выздоровели более 804,3 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: COVID-19, Москва
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