В Москве за сутки умерли 12 человек с COVID-19

Общее число смертей среди заразившихся COVID-19 с начала пандемии в Москве достигло 4 821

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 12 человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram.

У всех умерших была подтвержденная пневмония, говорится в сообщении.

Общее число умерших с положительным тестом на коронавирус в Москве увеличилось до 4821.

Согласно последним данным, в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 261,7 тыс. человек. За минувшие сутки было подтверждено 695 новых случаев заражения. Прирост заболеваемости в столице остается примерно на одном уровне с начала июля, ежедневно в городе фиксируют от 500 до 700 новых случаев. Выздоровели с начала пандемии более 213 тыс. человек.