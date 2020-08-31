Суд заочно арестовал уехавшего в Берлин совладельца прогоревшего банка

Экс-совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер объявлен в розыск, он обвиняется в мошенничестве и растрате. ЦБ через суд взыскал с него и его партнеров 41,6 млрд руб. В банке держали свои активы государственные телерадиокомпании

Юрий Глоцер (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, такое решение 31 августа вынесла судья Наталия Дударь, копия ее постановления есть в распоряжении РБК. Информацию подтвердила РБК пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Дело о хищениях в «БФГ-кредит» было возбуждено в 2016 году, и изначально по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов. В 2019 году Следственный комитет выделил из этого дела материалы в отношении Глоцера и обвинил его в особо крупной растрате (ст. 160 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК). В феврале 2020 года Глоцер был объявлен в международный розыск, сказано в постановлении судьи.

По делу, кроме Глоцера и Дойнова, проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций. В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму в 12,9 млрд руб, полагают в СКР.

«БФГ-кредит» признан банкротом. Центробанк подал в арбитражный суд иск о привлечений к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали учреждение — это в том числе Глоцер, Мафцир, Дойнов и сотрудники банка, которые отвечали за выдачу кредитов. В конце июля суд удовлетворил этот иск, взыскав с них задолженность в 41,6 млрд руб. Проверка, проведенная конкурсным управляющим в рамках банкротства «БФГ-кредита», показала, что к его краху привели «совместные действия и неправомерное бездействие» акционеров и менеджеров банка, говорится в определении арбитражного суда. Управляющий утверждает, что всего банк выдал кредиты на 48 млрд руб. 78 заемщикам, которые были не в состоянии их выплатить.