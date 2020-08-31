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Суд заочно арестовал уехавшего в Берлин совладельца прогоревшего банка

Экс-совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер объявлен в розыск, он обвиняется в мошенничестве и растрате. ЦБ через суд взыскал с него и его партнеров 41,6 млрд руб. В банке держали свои активы государственные телерадиокомпании
Юрий Глоцер
Юрий Глоцер (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, такое решение 31 августа вынесла судья Наталия Дударь, копия ее постановления есть в распоряжении РБК. Информацию подтвердила РБК пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Дело о хищениях в «БФГ-кредит» было возбуждено в 2016 году, и изначально по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов. В 2019 году Следственный комитет выделил из этого дела материалы в отношении Глоцера и обвинил его в особо крупной растрате (ст. 160 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК). В феврале 2020 года Глоцер был объявлен в международный розыск, сказано в постановлении судьи.

По делу, кроме Глоцера и Дойнова, проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций. В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму в 12,9 млрд руб, полагают в СКР.

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«БФГ-кредит» признан банкротом. Центробанк подал в арбитражный суд иск о привлечений к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали учреждение — это в том числе Глоцер, Мафцир, Дойнов и сотрудники банка, которые отвечали за выдачу кредитов. В конце июля суд удовлетворил этот иск, взыскав с них задолженность в 41,6 млрд руб. Проверка, проведенная конкурсным управляющим в рамках банкротства «БФГ-кредита», показала, что к его краху привели «совместные действия и неправомерное бездействие» акционеров и менеджеров банка, говорится в определении арбитражного суда. Управляющий утверждает, что всего банк выдал кредиты на 48 млрд руб. 78 заемщикам, которые были не в состоянии их выплатить.

«Моя позиция по поводу моего преследования не изменилась. Никаких доказательств против меня нет. Я, конечно, не шокирован, но я в полном непонимании, как можно заочно арестовать человека, который был всего лишь акционером банка. Вот у меня есть акции «Макдональдса». Меня что, нужно засудить, если там кто-то пирожком отравился? У меня не было даже права подписи, и я был всего лишь одним из 11 членов кредитного комитета. Такое ощущение, что они ищут козла отпущения и выбрали меня лишь потому, что с меня, как им кажется, есть что взять», — заявил РБК Глоцер.

Банкир сейчас находится в Берлине, сообщил он. «В Германии огромное количество людей, которые уехали, просто чтобы не связываться с российским правовым беспределом. Следствие говорит, что я скрываюсь. На самом деле я уехал со злости, когда в один день пришли проверки ЦБ и Агентства по страхованию вкладов — сразу и доктор, и могильщик — и я понял, что поставлена задача отнять банк, который я с нуля создал в девяностые и который проверяли десятки раз», — сказал Глоцер. Он подчеркнул, что МВД, а впоследствии СКР несколько раз отказывали в возбуждении дела против него.

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Банк в лице АСВ, а также его бывшие акционеры Тамара Хорошилова и Александр Ремезов признаны в деле потерпевшими. Так, согласно заявлению Хорошиловой, вывод денег из банка нанес лично ей ущерб на сумму более 2,5 млрд руб. Ее адвокат Вадим Мышлявкин сообщил РБК, что потерпевшие «удовлетворены решением Басманного суда, и оно позволяет им рассчитывать на то, что рано или поздно будет установлена истина», и люди, причастные к хищениям из банка, «понесут заслуженную ответственность».

ЦБ отозвал лицензию у «БФГ-Кредита» в июле 2016 года. На тот момент учреждение занимало 99-е место в банковской системе России по объему активов. В банке «БФГ-Кредит» держали свои активы крупнейшие государственные медиакомпании — «Первый канал», ВГТРК и «Россия сегодня».

Глоцер конфликтует с другим акционером банка, Тамарой Хорошиловой. Последняя хранила в банке личные средства на сумму порядка $40 млн и пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного. Тот, в свою очередь, называл это попыткой рейдерского захвата. В прошлом году суд вынес приговор бывшему следователю центрального аппарата СКР Александру Сорокину, которому вменяли, что он требовал от представителя Хорошиловой взятку в $100 тыс. за наделение ее статусом потерпевшей в деле Глоцера; следователь получил пять лет колонии.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: «БФГ-Кредит», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), СКР
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