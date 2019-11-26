Бывший следователь СКР получил 5 лет за взятку по делу банка «БФГ-Кредит»

Суд приговорил к пяти годам строгого режима Александра Сорокина, который, по версии следствия, требовал взятку в $100 тыс. у акционера «БФГ-Кредит». Банк лишили лицензии в 2016 году

Александр Сорокин (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс. Такое решение вынесла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.

Сорокин был задержан с поличным в декабре 2016 года, на первом допросе признал вину и в сентябре 2017 года получил восемь лет колонии. Однако на стадии кассации президиум Мосгорсуда отменил приговор, обнаружив, что суд первой инстанции не дал оценку ряду важных свидетельств. Президиум отправил дело на новое рассмотрение, поручив его председателю Басманного суда Вырышевой.

Взятку, согласно материалам дела, следователь потребовал у акционера банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой за признание ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб. — по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов. Во время беседы с адвокатом Хорошиловой Вадимом Мышлявкиным в своем служебном кабинете Сорокин написал на листе бумаги записку с намеком на «оказание материальной помощи», а на следующей встрече начертил рукой на стене цифру 100 и дал понять, что речь идет о долларах, утверждается в приговоре. Мышлявкин обратился в ФСБ и под контролем оперативников договорился с Сорокиным, что сумму передаст двумя частями. Вскоре адвокат передал следователю пакет из магазина «Перекресток» с мечеными купюрами в его автомобиле Chevrolet. Как только Мышлявкин вышел из машины, а Сорокин начал движение, автомобиль заблокировали сотрудники ФСБ.

Сорокин на втором процессе не признал вину и настаивал, что речь шла о провокации: якобы представитель Хорошиловой «не желал ничего слушать о невозможности процессуальных решений», нужных предпринимательнице, и настойчиво «в завуалированной форме» предлагал следователю взятку. Сорокин упомянул, что в тот период был в крайне трудном материальном положении, однако на коррупционные предложения не соглашался.

Судья пришла к выводу, что «инициатива получения взятки исходила от Сорокина» и соответствующий умысел у него возник «независимо от действий Мышлявкина и сотрудников правоохранительных органов», которые действовали в рамках своих полномочий. Вырышева не согласилась с утверждениями, что действия следователя были связаны с тяжелыми жизненными обстоятельствами. При этом Вырышева учла, что у бывшего силовика трое детей.