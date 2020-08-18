Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, в том числе был перевод от Федерации бобслея России

Георгий Беджамов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств. Расследование началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов и Беджамовым в Высоком суде Лондоне). АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб.

Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012-15 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.). В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить больше деталей, в том числе имена подозреваемых, компаний и банков.

Хаун отметил, что «расследование продолжается» и «проводится следственным судьей» (в ряде юрисдикций следственные судьи занимаются делами на этапе предварительного расследования). «Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна.