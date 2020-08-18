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Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, в том числе был перевод от Федерации бобслея России
Георгий Беджамов
Георгий Беджамов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств. Расследование началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов и Беджамовым в Высоком суде Лондоне). АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб.

Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012-15 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.). В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить больше деталей, в том числе имена подозреваемых, компаний и банков.

Хаун отметил, что «расследование продолжается» и «проводится следственным судьей» (в ряде юрисдикций следственные судьи занимаются делами на этапе предварительного расследования). «Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна.

Дело Внешпромбанка

ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка в 2016 году, в ходе банкротства он остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения свободы. АСВ судится с Беджамовым в Высоком суде Лондона. Агентство требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. Известное имущество Беджамова оценивается значительно дешевле, сам он говорил суду, что его состояние составляло около $500 млн, а ежегодный доход — $2 млн.

Среди известных активов Беджамова — вилла во Франции и недвижимость в Лондоне, но они заложены кредиторам. Как считает АСВ, залог фиктивен и создан для защиты активов от Внешпромбанка. В сентябре 2019 года судья Высокого суда отмечал, что после продажи доли (33%) в отеле Badrutt’s Palace Hotel AG на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии и вычета расходов на юристов на счете Беджамова осталось $12 млн.

Чтобы найти предположительно скрытые активы, АСВ наняло инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-групп»), а та, помимо юридического сопровождения дела, запустила рекламную кампанию по поиску активов Беджамова и Маркус в России и Великобритании.

Глава А1 сообщил об «анонимке» на беглого банкира Беджамова
Финансы
Георгий Беджамов

АСВ «известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова», сообщил РБК представитель агентства. «Агентство не вправе комментировать информацию о следственных действиях в отношении Беджамова в России и о подаче агентством заявлений в правоохранительные органы», — добавил он. РБК направил запрос адвокату Беджамова.

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Что выяснила финразведка Лихтенштейна

О расследовании против Беджамова и Маркус говорится в аналитическом отчете замглавы финансовой разведки Лихтенштейна (Financial Intelligence Unit) Михаэля Шёба от 2016 года (с 2019 года он возглавляет FIU). По словам источника, знакомого с ходом спора Беджамова и АСВ, документы за подписью Шёба предназначались лихтенштейнским банкам Valartis и LGT, которые и обратились в прокуратуру Лихтенштейна. Они заинтересовались операциями Беджамова и Маркус после отъезда экс-владельца ВПБ из России в Монако и объявления его в международный розыск в 2016 году. Речь в отчете, в том числе может идти о деньгах, выведенных из Внешпромбанка, пишет Шёб.

  • На счета, связанные с Беджамовым и Маркус, было переведено более 90 млн швейцарских франков, считает финразведка Лихтенштейна . В основном, как следует из отчета, деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков были перечислены на счет компании в швейцарском банке Vontobel. В долларовом эквиваленте это более $143 млн.
  • В Valartis было открыто десять счетов на различные компании: восемь в интересах Маркус и два в интересах Беджамова, приводятся данные в отчете Шёба. Одна из компаний называлась Markus Larisa.

АСВ обвинило беглого банкира в создании схемы перевода активов на офшор
Финансы
Георгий&nbsp;Беджамов

  • Средства на счета Маркус приходили из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова — из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна. «Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости», — говорится в отчете.
  • Панамская Orange Tree Investment, в частности, получила €31,9 млн от компании Eurotex, около €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн руб. от IMET Group, €10,6 млн от Venus Сorporation, еще около 40 млн франков были перечислены на швейцарский счет Orange Tree, отмечается в документе.
  • В отчете также указано, что разведка считает британские Silverrow и Eurotex «офшорными компаниями, которые управлялись из Москвы», они зарегистрированы на один и тот же адрес электронной почты. Компании были зарегистрированы в Бирмингеме и Эдинбурге, Silverrow была ликвидирована 6 сентября 2016 года, следует из данных британского реестра.
  • Отдельно лихтейншенская финразведка указывает, что в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России (в описании указано, что целью платежей был аванс за спортивную экипировку) и более €130 тыс. от Международной федерации бобслея со счета в банке LGT (в описании платежей речь идет о «призовых» и «взносах» в пользу Российской Федерации).

Что касается оттока средств, Шёб, среди прочего, отмечает, что Orange Tree перевела €21 млн немецкой верфи Lurssen, а переводы в пользу Lurssen, скорее всего, связаны со строительством яхты класса люкс Ester III. Специализированный портал Superyachtfan называл Беджамова владельцем Ester III, в 2016 году она была продана из-за иска французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара. Яхту купил владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри, портал оценивает ее стоимость в $90 млн.

Среди относительно небольших расходов в материалах фигурирует перевод €1,1 млн британской компании Basel Properties: ей напрямую владеет Алина Золотова (так же зовут жену Беджамова).

Бывшего совладельца Внешпромбанка Беджамова признали банкротом
Финансы

Шёб отмечал, что прокуратура кантона Цюрих в Швейцарии проводит собственное расследование. Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал он в 2016 году. Тогда он и предложил возбудить дело против Беджамова и Маркус.

СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной. «Факт о том, был ли сделан (и если был — когда) отчет финразведки, мы раскрыть не можем», — добавил он. РБК направил запросы в МВД, СКР, Федерацию бобслея России, Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих.

«А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности Беджамова по выводу активов Внешпромбанка и добиться справедливого исхода проекта — возвращения всех его долгов кредиторам. Для достижения этого результата мы будем использовать в том числе и итоги расследования, проводимого против Беджамова прокуратурой Лихтенштейна», — сказал РБК член правления А1 Кирилл Бабаев.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Грант Гетадарян, Дмитрий Серков
Теги: Лихтенштейн, Георгий Беджамов, Агентство по страхованию вкладов
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