Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств. Расследование началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов и Беджамовым в Высоком суде Лондоне). АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб.
Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012-15 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.). В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.
«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить больше деталей, в том числе имена подозреваемых, компаний и банков.
Хаун отметил, что «расследование продолжается» и «проводится следственным судьей» (в ряде юрисдикций следственные судьи занимаются делами на этапе предварительного расследования). «Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна.
Дело Внешпромбанка
ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка в 2016 году, в ходе банкротства он остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения свободы. АСВ судится с Беджамовым в Высоком суде Лондона. Агентство требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. Известное имущество Беджамова оценивается значительно дешевле, сам он говорил суду, что его состояние составляло около $500 млн, а ежегодный доход — $2 млн.
Среди известных активов Беджамова — вилла во Франции и недвижимость в Лондоне, но они заложены кредиторам. Как считает АСВ, залог фиктивен и создан для защиты активов от Внешпромбанка. В сентябре 2019 года судья Высокого суда отмечал, что после продажи доли (33%) в отеле Badrutt’s Palace Hotel AG на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии и вычета расходов на юристов на счете Беджамова осталось $12 млн.
Чтобы найти предположительно скрытые активы, АСВ наняло инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-групп»), а та, помимо юридического сопровождения дела, запустила рекламную кампанию по поиску активов Беджамова и Маркус в России и Великобритании.