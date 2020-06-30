Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1

АСВ в роли конкурсного управляющего привлекло банкира к субсидиарной ответственности только в 2015 году. Причиной банкротства Межпромбанка, как решил Арбитражный суд Москвы, стало то, что банк выдал 114 «техническим компаниям» необеспеченные кредиты на 125 млрд руб. Виновным в банкротстве суд признал Пугачева: МПБ принадлежал ему через иностранные компании, кроме того, в банке существовала система личного согласования основных решений с владельцем. Суд постановил взыскать с Пугачева и последнего предправления Марины Илларионовой солидарно 75,6 млрд руб., а с двух бывших предправления — Александра Диденко и Алексея Злобина — 7,2 млрд руб. Решение устояло в высших инстанциях.

С середины 2010-х АСВ успешно вело процессы против Пугачева в Великобритании. В 2015 году, вскоре после начала слушаний в Лондоне и ареста активов, Пугачев уехал во Францию, английский судья счел это неуважением к суду и приговорил его к двум годам тюремного заключения (Пугачев наказание не отбывал). Уже в 2016 году Высокий суд Лондона признал требования АСВ к Пугачеву на 75,6 млрд руб., а спустя год агентство начало реализовывать его активы, продав поместье Lower Venn Farm XVIII века в английском графстве Херефордшир за £1,6 млн. Затем суд постановил продать дом на улице Glebe Place в Челси, оцениваемый в £8,9 млн. Помимо дома в Лондоне у Пугачева есть и особняк Old Battersea House, права на который теперь также признаны за АСВ. Наконец, одним из своих последних решений Высокий суд Лондона разрешил АСВ реализовать активы пяти новозеландских трастов Пугачева. Судья прямо указал, что целью создания трастов было сокрытие активов.

Во Франции, куда уехал Пугачев, добиться взыскания его активов АСВ пока не удавалось. В январе 2019 года суд Ниццы отказал АСВ в иске, в котором агентство требовало взыскать французскую недвижимость бизнесмена, говорится на сайте Пугачева. Там же приводится позиция его адвоката Анн-Джессики Форе, согласно которой «АСВ, как госагентство, не может представлять банк в банкротном процессе».

В июне 2020 года АСВ — уже вместе с А1 — добилось отмены решения суда Ниццы в Апелляционном суде Экс-ан-Прованса. Он признал за АСВ права конкурсного управляющего Межпромбанка и указал, что процесс о взыскании имущества не считается незаконным, следует из решения французского суда, с которым ознакомился РБК.

Что нашли у Пугачева В 2017 году АСВ сообщало, что под контролем Пугачева находится элитная недвижимость во Франции (виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», вилла № 40 в Сен-Жан-Кап-Ферра), стоимость которой, «по предварительной оценке, составляет десятки миллионов долларов США». Агентство также упоминало яхту класса люкс, зарегистрированную на Каймановых островах, и «различные ценные активы, которые формально управляются через дискреционные трасты в Новой Зеландии». В Высоком суде Лондона раскрывались трастовые активы Пугачева, в частности вилла The Sand Club на карибском острове Сен-Бартелеми (французская заморская территория), завод по производству часов в Швейцарии (оценивался в 2,74 млн швейцарских франков в 2014 году), недвижимость на Hurley Street в городе Кембридж в американском штате Массачусетс. Стоимость активов в трастах оценивалась более чем в $95 млн, говорится в материалах лондонского суда.

Перспективы разбирательств во Франции

Нанятая АСВ для разбирательств с Пугачевым А1 считает, что апелляционный суд Экс-ан-Прованса открыл возможность привести в исполнение во Франции определение арбитража Москвы и обратить взыскание на принадлежащее экс-банкиру имущество на территории Франции с целью погашения долгов перед вкладчиками банка. Источник, знакомый с работой АСВ и А1, сказал РБК, что «решение в Провансе сделало арест активов неизбежным» и «вопрос только в том, чтобы «вытащить» все активы из-под трастов и арестовать».

А1 уже ищет для АСВ активы бывшего совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова: к нему подан иск в Лондоне на $1,75 млрд, его имущество арестовано. «Уверен, что и в проекте по возврату средств кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться справедливости не только в российской, но и в европейских юрисдикциях», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, чьи слова приводятся в заявлении компании.

Решение апелляционной инстанции «никоим образом не позволяет взыскивать что бы то ни было с господина Пугачева и не подвергает опасности его активы», заявил РБК представитель Сергея Пугачева: «Адвокаты экс-сенатора готовят кассационную жалобу по ряду пунктов, которые их не устроили». Новые иски АСВ будут обжалованы в первой инстанции Высокого суда Ниццы, пояснил он.

Представитель Пугачева считает, что преследование бывшего сенатора политически мотивировано, а участие в нем может нанести «репутационный ущерб акционерам «Альфа-Групп» [Михаилу] Фридману и [Петру] Авену, с которыми господина Пугачева связывают почти 30-летние приятельские отношения».

Признание Пугачева бенефициаром новозеландских трастов судом Англии существенно упростит процедуру во Франции, считает партнер Double Bridge Law Сергей Усоскин. «АСВ может попробовать признать решение английского суда по упрощенной процедуре. Но поскольку речь идет о статусе новозеландского траста, то с таким простым признанием могут возникнуть проблемы. Французские суды могут решить, что должны самостоятельно в этом вопросе разобраться, хотя выводы английских коллег, безусловно, будут иметь значительный вес и в этой ситуации», — говорит он.

По сути, траст — это не юридическое лицо, а просто договор, поэтому можно попытаться привести в исполнение решение английского суда во Франции, обратив взыскание на имущество трастов, рассуждает партнер адвокатского бюро HerbertSmith Freehills Алексей Панич. Но признание российских банкротств за рубежом не всегда простой процесс, замечает Усоскин, вспоминая случай, когда банкротство ЮКОСа и полномочия его конкурсного управляющего не были признаны в Нидерландах по мотиву его политической мотивированности.