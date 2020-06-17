По подозрению в хищении 13 млрд руб. задержали менеджеров банка-банкрота

Троим задержанным экс-сотрудникам банка «БФГ-Кредит» предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Следственный комитет (СК) объявил о задержании бывших сотрудников кредитного управления московского банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлии Финкельштейн. Всем троим предъявлено обвинение в хищении не менее 12,9 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в крупном размере организованной группой с использованием служебного положения).

СК обратился в суд с ходатайством взять троих задержанных под стражу.

ЦБ отозвал лицензию у «БФГ-Кредита» в июле 2016 года. Проверка регулятора выявила разницу между стоимостью активов и величиной обязательств банка в размере около 47 млрд руб. Два месяца спустя Арбитражный суд Москвы признал «БФГ-Кредит», занимавший 99-е место в банковской системе России, банкротом.

В марте 2018 года Басманный суд заочно арестовал бывшего председателя правления «БФГ-Кредита» Павла Дойнова, обвиняемого по той же ч. 4 ст. 160 УК.

В 2019 году в отношении бывшего владельца банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера было возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 млрд руб. Позднее Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина, признав его виновным в том, что он потребовал у акционера банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой взятку в $100 тыс. за признание ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд руб.