МВД оценило число участников несогласованной акции в Москве в 750 человек

МВД оценило число участников несогласованной акции в Москве в 750 человек

Акция прошла без задержаний. Силовики начали препятствовать движению активистов, только когда те дошли к Пушкинской площади

В несогласованной акции в центре Москвы участвует около 750 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Акция началась днем 31 августа, она проходит в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках». Ее участники собрались на Чистых прудах, а затем начали шествие по бульварам. Митингующие дошли до Пушкинской площади. Там сотрудники полиции начали оцеплять площадь и препятствовать выходу активистов на Тверскую, передает корреспондент РБК.

Отказ в согласовании мероприятия власти Москвы объяснили тем, что на 31 августа в городе запланированы несколько мероприятий ко Дню знаний. В частности, на проспекте Сахарова — это фестиваль «PRO лето» Российского союза молодежи, который, по данным мэрии, посетили 20 тыс. человек. Тверской суд Москвы после иска Либертарианской партии признал решение властей незаконным, поскольку они не предложили организаторам шествия альтернативного маршрута, это решение отменил Мосгорсуд.