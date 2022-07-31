Мишустин поменял главу Пенсионного фонда

Врио главы Пенсионного фонда стал Сергей Чирков, он работает в ПФР более 20 лет, четыре последних года он был заместителем председателя правления. В середине июля Путин подписал указ об объединении ПФР и Фонда соцстрахования

Сергей Чирков (Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации)

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Сергей Чирков стал временно исполняющим обязанности главы организации. Руководитель ПФР Андрей Кигим освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чирков работает в ПФР с 2001 года, тогда он занимал пост главного специалиста в отделе по оценке пенсионных прав. Спустя шесть лет, в 2007 году, он стал главой департамента по вопросам пенсионного обеспечения проживающих за границей лиц. Около десяти лет назад, в июле 2012 года, Чирков возглавил департамент организации назначения и выплаты пенсий, в июле 2018 года он перешел на пост заместителя председателя правления Пенсионного фонда.

Кигим проработал председателем правления ПФР около полутора лет, он возглавил фонд в феврале 2021 года. В течение восьми лет до этого он возглавлял Фонд социального страхования, дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Предшественник Кигима — Максим Топилин — проработал главой Пенсионного фонда около года. Его уход был связан с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов, говорили источники «Коммерсанта» в правительстве. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — сказал один из неназванных собеседников газеты.



В середине июля президент Владимир Путин подписал указ об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (его прежде возглавлял Кигим), объединенная структура начнет работать с 1 января 2023 года. После объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены, сообщал Минтруд. Для консультаций граждане смогут обращаться по старым адресам, но теперь уже в одно общее отделение. Освободившиеся после оптимизации средства направят непосредственно на повышение пенсий, пообещал замглавы ведомства Андрей Пудов.