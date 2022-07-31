Мишустин поменял главу Пенсионного фонда
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Сергей Чирков стал временно исполняющим обязанности главы организации. Руководитель ПФР Андрей Кигим освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Чирков работает в ПФР с 2001 года, тогда он занимал пост главного специалиста в отделе по оценке пенсионных прав. Спустя шесть лет, в 2007 году, он стал главой департамента по вопросам пенсионного обеспечения проживающих за границей лиц. Около десяти лет назад, в июле 2012 года, Чирков возглавил департамент организации назначения и выплаты пенсий, в июле 2018 года он перешел на пост заместителя председателя правления Пенсионного фонда.
Кигим проработал председателем правления ПФР около полутора лет, он возглавил фонд в феврале 2021 года. В течение восьми лет до этого он возглавлял Фонд социального страхования, дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.
Предшественник Кигима — Максим Топилин — проработал главой Пенсионного фонда около года. Его уход был связан с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов, говорили источники «Коммерсанта» в правительстве. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — сказал один из неназванных собеседников газеты.
В середине июля президент Владимир Путин подписал указ об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (его прежде возглавлял Кигим), объединенная структура начнет работать с 1 января 2023 года. После объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены, сообщал Минтруд. Для консультаций граждане смогут обращаться по старым адресам, но теперь уже в одно общее отделение. Освободившиеся после оптимизации средства направят непосредственно на повышение пенсий, пообещал замглавы ведомства Андрей Пудов.