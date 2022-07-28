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Экономика ,  
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Правительство выделит более ₽10 млрд на доплаты неработающим пенсионерам

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Более миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты на общую сумму более 10 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.

«Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Мишустин также напомнил, что президент Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум на 10% с 1 июня. После повышения этот показатель составил 13 919 руб. По словам премьера, это повысило нагрузку на бюджеты субъектов, федеральные субсидии смогут компенсировать связанные с новыми выплатами расходы.

С 1 июня были повышены пенсии неработающим пенсионерам — также на 10%. На эти цели правительство ранее выделило из федерального бюджета более 500 млрд руб. Поддержка коснется 50 млн граждан. Прожиточный минимум для пенсионеров составил 11 970 руб.

Теги
правительство пенсии Михаил Мишустин выплаты
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