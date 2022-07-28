Правительство выделит более ₽10 млрд на доплаты неработающим пенсионерам

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Более миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты на общую сумму более 10 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.

«Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

Мишустин также напомнил, что президент Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум на 10% с 1 июня. После повышения этот показатель составил 13 919 руб. По словам премьера, это повысило нагрузку на бюджеты субъектов, федеральные субсидии смогут компенсировать связанные с новыми выплатами расходы.

С 1 июня были повышены пенсии неработающим пенсионерам — также на 10%. На эти цели правительство ранее выделило из федерального бюджета более 500 млрд руб. Поддержка коснется 50 млн граждан. Прожиточный минимум для пенсионеров составил 11 970 руб.