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ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе

Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в августе, сообщило отделение ведомства по Москве и Московской области, передает «Прайм».

С 1 августа 1,3 млн пенсионеров, которые работали в 2021 году, получат увеличенные пенсии. Размер прибавки будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил работодатель.

Изменения коснутся как наемных, так и самозанятых граждан.

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Теги
пенсии пенсии работающих пенсионеров ПФР
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