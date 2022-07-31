ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе

Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в августе, сообщило отделение ведомства по Москве и Московской области, передает «Прайм».

С 1 августа 1,3 млн пенсионеров, которые работали в 2021 году, получат увеличенные пенсии. Размер прибавки будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил работодатель.

Изменения коснутся как наемных, так и самозанятых граждан.

В середине июля «Российская газета» уточняла, что максимальная прибавка составит 314,07 руб., а индексация пройдет автоматически.