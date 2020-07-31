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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За день в Москве умерли 13 заразившихся коронавирусом, у всех них была потверждена пневмония. Общее число жертв заболевания в столице достигло 4473
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего от COVID-19 в столице умерли 4473 человека.

За день в городе выявили 695 новых заразившихся, что стало максимальным суточным приростом за июль. Больше случаев COVID-19 до этого было зарегистрировано 30 июня: тогда коронавирус выявили у 745 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 241,3 тыс. человек.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости, однако ниже показатели вряд ли опустятся. Это связано с тем, что в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов», пояснил мэр.

«И, конечно, лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре выявленных случаев, скажем, в районе от 650 до 700 плюс-минус 50», — пояснил Собянин.

Собянин назвал Путину сроки запрета массовых мероприятий в Москве
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Это значит, что большинство из них в городе уже не действуют, но сохраняется требование носить защитные маски в общественных местах и транспорте и запрещены массовые мероприятия.

Однако не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, поэтому власти Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез», отметил он.

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По данным Немерюка, в то время как в мае маски в общественных местах носили более 90% жителей, сейчас их доля составляет лишь около трети.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Москва
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