В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За день в Москве умерли 13 заразившихся коронавирусом, у всех них была потверждена пневмония. Общее число жертв заболевания в столице достигло 4473

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего от COVID-19 в столице умерли 4473 человека.

За день в городе выявили 695 новых заразившихся, что стало максимальным суточным приростом за июль. Больше случаев COVID-19 до этого было зарегистрировано 30 июня: тогда коронавирус выявили у 745 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 241,3 тыс. человек.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости, однако ниже показатели вряд ли опустятся. Это связано с тем, что в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов», пояснил мэр.

«И, конечно, лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре выявленных случаев, скажем, в районе от 650 до 700 плюс-минус 50», — пояснил Собянин.