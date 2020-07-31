В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID-19

Фото: АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 695 человек, сообщает столичный оперативный штаб в Telegram.

Суточный прирост стал максимальным за июль. Большее число заражений в столице за сутки зафиксировали 30 июня, когда было подтверждено 745 диагнозов.

Общее число заразившихся COVID-19 в столице с начала эпидемии достигло 241 359. Из заболевших 179 168 выздоровели, 4460 умерли.

Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились 839 981 человек. За минувшие сутки в стране выявили 5482 новых случая заражения.