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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID-19

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 695 человек, сообщает столичный оперативный штаб в Telegram.

Суточный прирост стал максимальным за июль. Большее число заражений в столице за сутки зафиксировали 30 июня, когда было подтверждено 745 диагнозов.

Общее число заразившихся COVID-19 в столице с начала эпидемии достигло 241 359. Из заболевших 179 168 выздоровели, 4460 умерли.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5,5 тыс.
Общество
Фото: АГН «Москва»

Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились 839 981 человек. За минувшие сутки в стране выявили 5482 новых случая заражения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что ниже показатели по заболеваемости в городе едва ли опустятся. По его словам, столица прошла пик заражения и находится на минимальном уровне по заболеваемости, однако «лелеять надежды» о нулевом приросте не стоит.

«В ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре выявленных случаев, скажем, в районе от 650 до 700 плюс-минус 50», — сказал Собянин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, пандемия
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