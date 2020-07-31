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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing

В МИД Ирана отметили, что процесс выплат затягивается из-за определенных юридических и технических аспектов. По уточненным данным иранских властей, украинский авиалайнер сбили из-за неправильной настройки комплекса ПВО
Место крушения украинского Boeing
Место крушения украинского Boeing (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Иран выплатит компенсацию за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, передает агентство IRNA.

«Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но этот процесс занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты», — сообщил Мусави.

Он пояснил, что переговоры по вопросу выплат компенсаций продолжаются и отдельно отметил, что Тегеран взял на себя ответственность за сбитый лайнер.

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Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.

Изначально иранские авиавласти утверждали, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе самолета.

Зеленский пригрозил Ирану международными судами из-за сбитого Boeing
Политика
Фото: Mahmoud Hosseini / dpa / Global Look Press

Спустя три дня Иранские власти признали, что сбили лайнер по ошибке: оператор системы ПВО принял его за вражескую крылатую ракету, поскольку ждал воздушной атаки со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться в международные судебные инстанции, если Тегеран не выполнит взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета.

В июле Организация гражданской авиации Ирана опубликовала доклад о ходе расследования инцидента. В нем уточняется, что причиной атаки на пассажирский Boeing стала неправильная настройка комплекса ПВО.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Иран, самолет, компенсации
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