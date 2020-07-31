Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing

В МИД Ирана отметили, что процесс выплат затягивается из-за определенных юридических и технических аспектов. По уточненным данным иранских властей, украинский авиалайнер сбили из-за неправильной настройки комплекса ПВО

Место крушения украинского Boeing (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Иран выплатит компенсацию за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, передает агентство IRNA.

«Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но этот процесс занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты», — сообщил Мусави.

Он пояснил, что переговоры по вопросу выплат компенсаций продолжаются и отдельно отметил, что Тегеран взял на себя ответственность за сбитый лайнер.

Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.