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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В ОНК оценили, смогут ли напавшие на «Крокус» выплатить компенсации

ОНК: напавшие на «Крокус» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокусе» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» высказал член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев.

По его словам, на практике только треть отбывающих наказание в исправительных колониях работают — это связано, в частности, с наличием рабочих мест в учреждении. Зарплата осужденного должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, при этом она зависит от выработки нормы, а ее часть уходит на содержании в исправительном учреждении, пояснил Мальцев. После этого остается «скромная сумма», которую могут взыскать в счет компенсации пострадавшим, добавил он.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Если они (фигуранты дела. — РБК) будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, <...> однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой», — заключил Мальцев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Число погибших превысило 140 человек, пострадали более 550. По делу задержаны более 20 человек.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт компенсации
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