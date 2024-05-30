В ОНК оценили, смогут ли напавшие на «Крокус» выплатить компенсации

Обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокусе» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» высказал член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев.

По его словам, на практике только треть отбывающих наказание в исправительных колониях работают — это связано, в частности, с наличием рабочих мест в учреждении. Зарплата осужденного должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, при этом она зависит от выработки нормы, а ее часть уходит на содержании в исправительном учреждении, пояснил Мальцев. После этого остается «скромная сумма», которую могут взыскать в счет компенсации пострадавшим, добавил он.

«Если они (фигуранты дела. — РБК) будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, <...> однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой», — заключил Мальцев.