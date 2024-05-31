Кабмин предупредил о рисках законопроекта о запрете продажи вейпов

Кабмин выступил против запрета на торговлю никотиновыми и безникотиновыми вейпами, так как это в том числе может привести к нарушению правил ЕАЭС. Накануне депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект

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Введение полного запрета на продажу вейпов в России может привести к увеличению их нелегального оборота, следует из официального отзыва правительства на соответствующую инициативу депутатов.

«Установление указанного запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки», — говорится в документе.

Кабмин подчеркнул, что такой запрет не согласуется со статьей 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота табачной продукции и никотинсодержащей продукции, в том числе никотинового сырья.

В правительстве также обратили внимание на то, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в апреле 2021 года было принято решение о необходимости регулирования обращения никотинсодержащей продукции путем принятия регламента ЕАЭС и установления в нем требований к такой продукции. То есть предлагаемый запрет на торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их доставки может привести к нарушению Россией обязательств в рамках ЕАЭС.

31 мая депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи в рознице никотиновых и безникотиновых вейпов. Изменения предполагаются внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Депутаты сообщили со ссылкой на данные Минздрава, что число подростков, которые используют вейпы, выросло на начало 2023 года в десять раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет.

Авторы инициативы подчеркнули, что ограничения на продажу электронных сигарет уже действуют, однако запреты «легко обходятся и несовершеннолетним продолжают их продавать».

В середине мая глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сказал, что в правительство и Верховный суд направлен пакет антитабачных законопроектов. Среди них запрет на продажу вейпов в павильонах и принятие кабмином перечня запрещенных вкусовых добавок для вейпов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал с предложением полностью запретить вейпы в январе 2023 года, тогда он поручил профильным комитетам заняться вопросом. В июле 2020 года в России приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним кальянов, вейпов и других устройств для курения.