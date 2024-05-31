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В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В законопроекте предлагается запретить розничную торговлю никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их доставки. Авторы инициативы отметили, что в России уже действуют ограничения в этой отрасли, однако запреты «легко обходятся».

В документе приводятся данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом. В пояснительной записке говорится, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В середине мая глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в правительство и Верховный суд России направлен пакет антитабачных законопроектов. В нем предлагается, среди прочего, запретить продажу вейпов в павильонах и обязать правительство принять перечень запрещенных вкусовых добавок для вейпов.

В начале апреля Метелев высказал мнение, что правила оборота вейпов нужно ужесточить, поскольку продавцы такой продукции не соблюдают требования действующего законодательства. «Вейп-мафия не собирается соблюдать законы. <...> Уверен, предложенные меры помогут привести в чувства продавцов этой отравы», — считает депутат.

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