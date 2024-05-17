В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение

Депутаты предложили среди прочего увеличить штраф за курение в неположенных местах в десять раз — до 15 тыс. руб., штрафовать родителей курящих детей, а также запретить продажу вейпов в торговых павильонах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В правительство и Верховный суд России направлен пакет антитабачных законопроектов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале. По его словам, законопроект был разработан им вместе с депутатом Максимом Топилиным (экс-министр труда) по поручению спикера Вячеслава Володина.

Депутат рассказал, что в законопроектах предлагается:

запретить продажу вейпов в павильонах;

разрешить приостанавливать деятельность торговых точек на срок до 90 дней за повторное нарушение правил продажи табачной продукции;

ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним;

увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тыс. руб. (сейчас максимальная сумма штрафа составляет 1,5 тыс. руб.), а за курение на детской площадке — до 30 тыс.;

штрафовать родителей на сумму до 7 тыс. руб. за курение ребенка младше 16 лет;

обязать правительство принять перечень запрещенных вкусовых добавок для вейпов.

В начале апреля Метелев высказал мнение, что правила оборота вейпов нужно ужесточить, поскольку продавцы такой продукции не соблюдают требования действующего законодательства. Депутат рассказал, что молодежные организации и молодежный парламент при Госдуме провели в 67 регионах рейды по точкам продажи такой продукции, которые ранее получили предписание Роспотребнадзора устранить нарушения.

По итогам проверки выяснилось, что 47% магазинов так и не выполнили требование службы: в 63% торговых точек продолжили выкладывать вейпы на витрину, в 27% была размещена их реклама, а в 10% продавали вейпы детям. «Вейп-мафия не собирается соблюдать законы. <...> Уверен, предложенные меры помогут привести в чувства продавцов этой отравы», — считает Метелев.

По данным «Коммерсанта», правительство уже разработало проект документа с перечнем веществ, запрещенных к добавлению в вейпы. В список вошли в том числе ароматизаторы и вкусовые добавки. В пояснительной записке к документу говорится, что мера направлена на сокращение потребления никотинсодержащей продукции, в первую очередь молодежью.