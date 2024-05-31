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Общество ,  
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Почти 80% российских компаний подняли зарплаты за последний год

Аналитики выяснили, что в Москве и Петербурге реже повышали зарплаты, чем в регионах, а больше всего зарплатные предложения увеличились для айтишников, строителей, кадровиков, маркетологов и сотрудников банков
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

За последний год 79% российских работодателей повысили зарплаты: 57% в течение последних шести месяцев, остальные 22% сделали это на отрезке от полугода до года назад. Такое данные содержатся в результатах исследования, проведенного SuperJob, поступивших в РБК.

Каждая десятая компания в России в последний раз поднимала зарплату год или два назад, а 4% HR-менеджеров признались, что не повышали оплату труда более двух лет.

Исследование проведено в мае методом опроса в 198 населенных пунктах страны среди тысячи сотрудников кадровых служб и организаций, ответственных за подбор персонала.

Малый бизнес чаще прочих (59%) в последние полгода понимал зарплаты. В разбивке по сферам деятельности по частоте индексаций или повышения оплаты лидируют ИТ-организации и логистические компании (по 61%), торговые предприятия (60%). Причем в Москве и Санкт-Петербурге доля работодателей, повысивших в этом году оплату, оказалась меньше, чем в целом по стране — 52 и 51% против 57%.

В среднем за год зарплатные предложения больше всего выросли: в ИТ-сфере на 10,1%, в строительстве — на 8,4%, в HR-сфере — на 8,3%, в маркетинге, рекламе и PR — на 8,3%, в банковской отрасли — на 7,7%.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В апреле аналитики выяснили, что рекордная доля россиян (48%) отказалась снизить зарплатные ожидания ради ускоренного поиска работы, за год доля таких граждан прибавила 8%. Наименее готовыми к более низкой зарплате оказались работники из сферы автомобильного бизнеса, закупок, добычи сырья, транспорта и логистики, а также строительства.

Согласно результатам декабрьского опроса, около половины (47%) опрошенных россиян рассказали о готовности уволиться в случае конфликтов с коллегами, а треть (33%) решатся на это, если офис фирмы переедет в отдаленное от них место. Примерно треть респондентов (31%) уволились бы из-за конфликта с непосредственным руководителем, 25% — в связи с завышенными KPI, 15% готовы сменить работу из-за отсутствия бонусов или медицинской страховки.

Почти каждый второй (47%) признался, что хочет поддерживать отношения с бывшим работодателем на случай, если решит снова к нему трудоустроиться.

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