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Экономика ,  
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Россияне рассказали, что заставит их уволиться и вернуться в компанию

Опрос: россияне назвали причинами для увольнения конфликты и переезд офиса
Почти половина россиян поддерживают отношения с бывшим работодателем — 77% могут вернуться, если им повысят зарплату. Самой распространенной причиной для увольнения оказались конфликты на работе
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Почти половина (47%) россиян готовы уволиться из компании в случае конфликтов с коллегами, а треть (33%) решатся на это, если офис фирмы переедет в отдаленное от них место, свидетельствуют результаты опроса (есть у РБК) сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и курьерской службы СДЭК.

Около трети респондентов (31%) уволились бы из-за конфликта с непосредственным руководителем, 25% — в связи с завышенными KPI, 15% готовы сменить работу из-за отсутствия бонусов или медицинской страховки.

Половина опрошенных (47%) стремятся поддерживать отношения с бывшим работодателем на случай, если решат снова к нему трудоустроиться.

РБК представил рейтинг российских работодателей
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

77% респондентов готовы вернуться при обещании поднять им зарплату, 43% — в случае предложения повысить их в должности, каждого пятого привлечет появление социальных льгот на предприятии, отмечается в исследовании.

Треть россиян согласятся возобновить сотрудничество с бывшим работодателем, если появится возможность работать удаленно; 25% готовы к возвращению, если будут уволены сотрудники, которые создавали конфликты в коллективе. 

Большинство опрошенных (66%) отметили, что меняют работу не чаще, чем раз в пять-десять лет. Многие хотят удержаться на одном месте и считают достаточным стажем в компании от трех до пяти лет (51%).

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Опрос проводился в ноябре среди свыше 2,1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают в городах-миллионниках, путем онлайн-анкетирования.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
увольнение повышение зарплат работодатели Зарплата.ру СДЭК Опрос

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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