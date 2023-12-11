Россияне рассказали, что заставит их уволиться и вернуться в компанию

Почти половина россиян поддерживают отношения с бывшим работодателем — 77% могут вернуться, если им повысят зарплату. Самой распространенной причиной для увольнения оказались конфликты на работе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Почти половина (47%) россиян готовы уволиться из компании в случае конфликтов с коллегами, а треть (33%) решатся на это, если офис фирмы переедет в отдаленное от них место, свидетельствуют результаты опроса (есть у РБК) сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и курьерской службы СДЭК.

Около трети респондентов (31%) уволились бы из-за конфликта с непосредственным руководителем, 25% — в связи с завышенными KPI, 15% готовы сменить работу из-за отсутствия бонусов или медицинской страховки.

Половина опрошенных (47%) стремятся поддерживать отношения с бывшим работодателем на случай, если решат снова к нему трудоустроиться.

77% респондентов готовы вернуться при обещании поднять им зарплату, 43% — в случае предложения повысить их в должности, каждого пятого привлечет появление социальных льгот на предприятии, отмечается в исследовании.

Треть россиян согласятся возобновить сотрудничество с бывшим работодателем, если появится возможность работать удаленно; 25% готовы к возвращению, если будут уволены сотрудники, которые создавали конфликты в коллективе.

Большинство опрошенных (66%) отметили, что меняют работу не чаще, чем раз в пять-десять лет. Многие хотят удержаться на одном месте и считают достаточным стажем в компании от трех до пяти лет (51%).