Рекордная доля россиян оказалась не готова снизить зарплатные ожидания

Наименее готовыми к более низкой зарплате оказались работники из сферы автомобильного бизнеса, закупок, добычи сырья и транспорта, показал опрос hh.ru

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Доля россиян, которые не готовы снизить зарплатные ожидания ради ускоренного поиска работы, за год выросла на 8 процентных пункта, до рекордных 48%, следует из данных опроса hh.ru (есть у РБК). Исследование было проведено 27 февраля — 8 апреля среди 12 тыс. соискателей.

Индекс готовности снизить зарплатные ожидания вырос на 0,02 пункта, до 0,13 пункта. Наименее гибкими в этом плане оказались жители Северо-Западного федерального округа (индекс 0,10), а также Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья (0,12).

Наименее готовыми к более низкой зарплате оказались работники из сферы автомобильного бизнеса, закупок, добычи сырья, транспорта и логистики, а также строительства. Представители обслуживающего персонала и ИТ-специалисты, напротив, готовы на более низкую зарплату, говорится в исследовании.

По данным сервиса Авито Работа, зарплатные ожидания на 2024 год выросли у 83% россиян. Почти четверть (21%) ждут прибавку в размере 11-25% от текущей зарплаты. По оценке «СберАналитики» и «Работы.ру», в среднем желаемая зарплата у россиян составляет 123,5 тыс. руб. в месяц. При этом опрос SuperJob показал, что 25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате, поскольку считают такую просьбу бесполезной.

В 2023 году реальная начисленная заработная плата в России в 2023 году увеличилась на 7,8%, сообщил Росстат. Это максимальный рост с 2018 года (тогда было плюс 8,5%). Среднемесячная номинальная зарплата составила, по предварительным данным, 73 709 руб. Лидерами по росту зарплат стали отрасли, которые аналитики связывают с активным импортозамещением, строительством и гособоронзаказом.